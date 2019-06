Musiktheater von und für Jugendliche

„Liberté – Die jungen Räuber*innen“ lautet der Titel der diesjährigen Jugendoper am Theater an der Wien. In dieser geht es eindeutig um ein riesiges Thema: um Freiheit und was Menschen aus ihr machen. Einerseits ist das ein klassisches Coming-of-Age-Motiv, andererseits ist der Begriff so abstrakt, dass er sich mit fast allen Lebensbereichen verknüpfen lässt. Seit vergangenem Oktober 2018 haben sich Jugendliche gemeinsam mit einem Projektteam am Theater an der Wien intensiv mit dem Thema Freiheit auseinandergesetzt. Ergebnis ist eine Art Schiller-Compilation. Unter anderem kommen Figuren aus „Die Räuber“, „Die Jungfrau von Orleans“ und „ Wilhelm Tell“ darin vor. Musikalisch beginnt und endet die fünfaktige Oper mit Ouvertüre und Schlusschor aus Rossinis „Guillaume Tell“. Dazwischen gibt es Mozart, Carl Orff und Guiseppe Verdi ebenso zu hören, wie einen Satz aus Dimitri Schostakowitschs 8. Symphonie – einer seiner drei Kriegssymphonien – und Joseph Haydns „ Agnus Dei“.