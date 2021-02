MUSIC von Sia

In MUSIC entführt uns Weltstar SIA in die ganz besondere Welt der gleichnamigen Protagonistin, die von ihrer liebevollen Großmutter großgezogen wird. Der geordnete, von festen Abläufen bestimmte Alltag der autistischen Music (MADDIE ZIEGLER) wird auf den Kopf gestellt, als ihre Halbschwester Zu (KATE HUDSON) nach dem plötzlichen Tod der Großmutter wieder in ihr Leben tritt. Zu ist Alkoholikerin und dealt mit Drogen, um über die Runden zu kommen. Als jedoch der großherzige Nachbar Ebo (LESLIE ODOM JR.) zu dem ungleichen Schwesternpaar stößt, kommen sich Zu und Music langsam wieder näher und plötzlich scheint alles möglich zu sein.

Neben der originellen Inszenierung, die vor allem durch die poppig-bunten musikalischen Gesang- und Tanz-Sequenzen besticht, überzeugt der Film durch die gelungene Verbindung verschiedener berührender Außenseitergeschichten. In den Hauptrollen glänzen die Oscar-nominierte und Golden-Globe-prämierte Kate Hudson, der Tony- und Grammy-Gewinner Leslie Odom, Jr. sowie Sia-Protegé und Newcomerin Maddie Ziegler.