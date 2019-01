Muse haben sich ohne Konzept kreativ befreit

„Die Leute hören heute selbst von ihren Lieblings-Acts nur mehr die wichtigsten Tracks, die in den Streamingdiensten ganz oben auftauchen, aber kein ganzes Album von Anfang bis Ende. Bis zur ,Drones’-Tour war es für uns trotzdem immer noch so gewesen, dass zumindest die Hälfte der Leute in der Halle alle Tracks einer neuen Platte kannten, und nicht nur die, die Singles waren. Bei ,Drones’ hatte sich das aber auch für uns geändert. Keiner regierte zum Beispiel auf ,Reapers’, wenn wir das anspielten. Also dachten wir, es ist sinnlos, heutzutage noch ein Album zu machen!“