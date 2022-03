MOON KNIGHT: die neue MCU-Serie ab 30. März auf Disney+

In der neuen Disney+ Serie MOON KNIGHT spielt Oscar Isaac einen weiteren Comic-Helden des Marvel Universum, welcher erstmalig 1975 in einem Comic dargestellt wurde. Moon Knight ist ein ehemaliger Söldner, der seine Kräfte durch Kontakt mit der ägyptischen Gottheit Khonshu erlangte, welche ihm die Macht des Mondes verlieh – doch zu einem hohen Preis: er leidet unter einer dissoziativen Identitätsstörung, die sich in unterschiedlichen Persönlichkeiten auswirkt.