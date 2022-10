Monets Garten: ein immersives Ausstellungserlebnis

Bei der Sensationsausstellung "Monets Garten" in der Marx Halle Wien erwartet Sie eine fantastische Multimedia-Erlebnisreise durch die Geschichte und Werke Claude Monets. Dank modernster Technik verwandelt sich bei diesem spektakulären und immersiven Kunsterlebnis Illusion in Realität. Aufwändige Installationen und Projektionen in Verbindung mit Musik erzeugen eine rauschende Farbwelt und lassen die Gemälde des französischen Malers in drei verschiedenen Erlebnisbereichen lebendig und spürbar werden.

