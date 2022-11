Mnozil Brass "Phoenix"

In den kaum 27 Jahren ihres Bestehens hat die Gruppe Mnozil Brass ausgiebig und mit großem Ernst Unernstes, ja sogar Heiteres gespielt. Im neuen Programm „Phoenix" werden die Spielregeln von Grund auf geändert: Ab sofort beleuchten die Musiker mit angemessenem Unernst die ernsten Dingen des Lebens. Lustvoll werden all die kleinen Dämonen, die beim Streben nach dem Wahren, Edlen und Reinen immer im Weg stehen, einer gepfefferten bläserischen Reflexion unterzogen.

Fragen wie: Warum wollen wir gar nicht so heilig sein? Warum sind wir lieber haltsam als enthaltsam und wieso zum Teufel ist´s in der Nacht oft lustiger als am Tag?

Mnozil Brass stellt sich diesem Fragenkomplex ausgiebig und angezuckert, immer mit einer Prise eingebildeter Altersweisheit im neuen Programm.

Mnozil Brass sind:

Thomas Gansch, Trompete

Robert Rother, Trompete

Roman Rindberger, Trompete

Leonhard Paul, Posaune, Basstrompete

Gerhard Füßl, Posaune

Zoltán Kiss, Posaune

Wilfried Brandstötter, Tuba