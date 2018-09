Der Platz hinter der Bar gilt nach wie vor als Männerdomäne. Mit der „Mix it like a woman“ Puchheimer Barkeeperinnen-Challenge holt der österreichische Spirituosenhersteller Spitz weibliche Barkeeperinnen vor den Vorhang, die das Mixen, Shaken und exzellenten Service perfektioniert haben.

Mit Sorten wie „Gelber Williamsbirne“, „Donau-Marille“ oder „Mährischer Vogelbeere“ hat Spitz den nächsten Meilenstein in der Herstellung von Premium-Spirituosen gesetzt und fordert die „Mix it like a woman“-Finalistinnen am 18. September dazu heraus, ihre Short- oder Longdrink-Kreationen auf Basis der Puchheimer Edelbrand-Linie vor geladenen Gästen aus den Bereichen Presse, Gastronomie und Wirtschaft live zu mixen und zu präsentieren.

Gewinnen Sie 5x2 VIP-Tickets für das exklusive Final-Event der Barkeeperinnen Challenge!

Vor Ort zeigen die Mixologinnen, was sie können und präsentieren ihre Drinks. TeilnehmerInnen erwartet ein Abend voller außergewöhnlicher Drinks, köstlichen Snacks und natürlich einem spannenden Finale. Die Plätze sind streng limitiert und nur über persönliche Einladungen oder Verlosungen erwerbbar.