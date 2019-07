Mit Vollgas zum Taubertal Festival 2019!

Fette Shows, wummernde Bässe und harte Gitarrenriffs – Musik-Fans sollten sich jetzt gut anschnallen, denn Firestone ist auch in der aktuellen Festivalsaison mit Vollgas und unter dem Motto „driven by music“ dabei! Vom 08. bis 11. August treffen Superstars und Newcomer beim nahezu ausverkauften Taubertal Festival in Rothenburg ob der Tauber aufeinander. Neben Punk- und Hip-Hop-Größen wie The Offspring, Die Fantastischen Vier und Bosse bringen auch Top-Acts wie Bullet For My Valentine und Good Charlotte die Musikfans zum Toben.



Auf der Festivalbühne des Emergenza Bandcontests treten die besten Newcomer der Welt gegeneinander an und spielen im Finale um einen unvergesslichen Auftritt vor Tausenden von Fans auf der „Sounds-For-Nature“ Bühne!