Mit KURIER zum LIDO SOUNDS nach Linz! | von 28. bis 30. Juni 2024

Premiere 2023: eine kurze Rückschau

Rund 66.000 Menschen haben 2023 gemeinsam mit 35 Acts das Gelände eingeweiht. An drei Abenden gab es – in schönstem Ambiente unter freiem Himmel, direkt an der Donau – Indie, Alternative, Pop, Soul, HipHop und Rock. Kurz: etwas für so ziemlich jeden Gusto. Auf mehreren Bühnen sorgten zahlreiche Größen für unvergessliche Momente: Florence + The Machine, Die Toten Hosen, Peter Fox, Alt-J, Apache 207, Wanda, Cro und viele mehr.

Mit spezieller Überraschung

Drei Tage beste Musik in feinstem Ambiente sind nicht genug. Darum gibt’s am 27.06.2024 einen Opening Tag mit Kings of Leon, The Kooks, Milky Chance, Coverrun und Acoustic Element!