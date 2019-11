Mit Happel heiter bis besinnlich in den Advent

In den vergangenen 21 Jahren klopfte jedes Jahr am 6. Dezember der Nikolo an Maria Happels Tür. Stets waren Kinder und Erwachsene aus der Nachbarschaft da. Es gab Stollen, Plätzchen, Nüsse und Orangen. „Aber das Schönste war immer das Adventsingen, wenn alle um den Flügen gesessen sind und gemeinsam ,Ihr Kinderlein kommet’ oder ,Oh Tannenbaum’“ gesungen haben. Dann wusste man, bald ist Weihnachten“, erzählt die Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin dem KURIER.

In diesem Jahr kommt der Nikolo erstmals zu ihrer Nichte, die mit ihrer jungen Familie in der Nachbarschaft wohnt. „Wir geben eine Tradition weiter. Wehmütig und glücklich werden wir dabei sein und genauso aufgeregt und mit klopfendem Herzen auf den Nikolo warten.“

Gleichzeitig wird sie auch tags zuvor die Adventzeit besonders hervorheben. Erstmals liest die Burgschauspielerin Heiteres und Besinnliches zum schon traditionellen „Abend im Advent“ des Wiener Konzerthauses – nämlich am 5. Dezember ab 19.30 Uhr.