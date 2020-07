Mit der richtigen Vitamindosis zurück ins Office

Langsam aber doch geht es für die meisten aus dem Homeoffice zurück ins Büro und damit direkt in den beruflichen Alltag, in dem zwischen zahlreichen Besprechungen und Terminen gesunde Ernährung oftmals zu kurz kommt. Um Ihre Mitarbeiter*Innen mit einem richtig schönen Vitaminkick zu versorgen, hat das Obsthaus Haller, ein kleines Wiener Familienunternehmen im 23. Bezirk, mit der Bürozustellung von täglich marktfrischen Obst- und Gemüse Kisterln in Wien und Umgebung gestartet. Egal ob knackige Karotten für die Kreativpause, Cocktailtomaten für den Salat zu Mittag oder doch lieber eine Apfel- und Bananenkombi für eine Extra-Portion Motivation – das Büro-Kisterl vom Obsthaus gibt es in vier unterschiedlichen Variationen – in konventioneller und Bio-Qualität – immer kombiniert mit marktfrischem, saisonalem Obst und Gemüse und kann ganz einfach online unter https://bueroobst.obsthaus.at/ bestellt werden. Angepasst an Covid-Zeiten auch in Tassen für jede/n Mitarbeiter*In erhältlich.