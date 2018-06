Mit der freizeit zur F1 nach Spielberg!

Seien Sie schon bei den Trainings am Freitag live dabei, wenn Hamilton, Vettel und Co ihre Boliden auf den Vollgas-Kurs in der Steiermark abstimmen. Erleben Sie am Samstag das atemberaubende Qualifying hautnah mit. Und spüren Sie die einzigartige Energie des Grand Prix-Sonntags, alle Vorbereitungen in der Boxengasse, das Rennen und die Siegerehrung.

All das können Sie und Ihre Begleitung erleben. Die FREIZEIT verlost drei Mal zwei Wochenend-Tickets für den Großen Preis von Österreich. Sie sitzen auf der Tribüne Steiermark mit Blick auf die Boxenausfahrt, die Start-Zielgerade, die erste Kurve, in der es traditionell zu den meisten Überholmanövern kommt, sowie auf die lange Bergauf-Passage Richtung Schönberg-Kurve. Ihre Tickets gelten von Freitag bis Sonntag, Sie können also alle relevanten Vorgänge auf und abseits der Piste live miterleben!

Wollen Sie dabei sein? Dann beantworten Sie bitte folgende Gewinnfrage: