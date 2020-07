Mit dem KURIER ins 3D PicArt Museum

Ein lustige Fotospaß für alle. Wiens erstes 3D TrickArt Museum. Ein interaktives Museum, in dem jedes der lustigen Motive auf Foto in 3D zum Leben erwacht - und du bist mittendrin. „Be part of the show“ – ein Mitmach-Museum der ganz besonderen Art. Instagram-worthy Hotspot – nur 250m von der Wiener Staatsoper entfernt.

Eine Welt voll Illusionen, plötzlich stehst du einem gefährlichen Dinosaurier gegenüber, fliegst auf einem Einhorn durch die Lüfte oder reitest als Surfer die Monsterwelle.

Sockenpflicht im ganzen Museum! Unbedingt Smartphones mitnehmen - Akku aufladen nicht vergessen!