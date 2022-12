Mit dem KURIER einen heimischen Christbaum gewinnen

Leuchtende Lichterketten, Adventmärkte und die eine oder andere Schneeflocke: Der Advent ist in unsere Dörfer und Städte eingekehrt. Mit ihm kann auch die Suche nach dem perfekten Christbaum endlich beginnen. Doch worauf sollte man achten, damit einer perfekten Bescherung nichts im Wege steht?

Gibt es den perfekten Baum?

Groß oder klein, buschig oder doch lieber weniger Äste? Fakt ist, jedem gefällt etwas anderes an seinem Baum. Welche Kriterien entscheiden also, ob ein Christbaum etwas zu bieten hat oder doch mehr Schein als Sein ist? Dabei spielt heutzutage das Thema Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle. Denn für viele darf ihr Baum keine tausend Transportkilometer zurückgelegt haben. Doch nicht nur das. Man möchte wissen, wo und wie der Baum gewachsen ist. Dabei spielt nicht nur der Klimaschutz, sondern auch die Produktqualität eine Rolle. Diese Qualität wird bei den niederösterreichischen Christbaumbäuerinnen und Bauern nicht nur großgeschrieben, sondern auch tagtäglich in ihren Kulturen gelebt.

Christbaumbäuerinnen und Bauern öffnen ihre Hoftore und ab 12. Dezember auch ihre Verkaufsstände in den Stadtgebieten

Von diesem Engagement und dieser Leidenschaft für den heimischen Christbaum kann man sich bei den niederösterreichischen Christbaumhöfen einfach selbst überzeugen. Jahr für Jahr öffnen die NÖ Christbaumbäuerinnen und Bauern ab Anfang Dezember ihre Hoftore für den Ab Hof-Verkauf. Ab 12. Dezember startet dann traditionellerweise auch der Verkauf an den Ständen in den Städten. Suchen Sie einfach und unkompliziert nach den Christbaumbäuerinnen und Bauern in ihrer Nähe unter www.weihnachtsbaum.at.