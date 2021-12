Mit dem KURIER einen heimischen Christbaum gewinnen

Herkunftsschleife als Orientierungshilfe für Konsumenten

Eine wichtige Orientierungshilfe in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit bietet beim Kauf die blau-gelbe Herkunftsschleife. Damit ist garantiert, dass der Baum tatsächlich von einer Bäuerin oder einem Bauern aus der Region gehegt und gepflegt wurde. Keine leichte Aufgabe. Denn Niederösterreichs Christbaumbäuerinnen und Bauern sind das ganze Jahr über damit beschäftigt naturnah aus einfachen Nadelbäumen perfekte Christbäume zu machen. Das heißt bei einem zwei Meter hohen Baum, dass er mindestens 14 Jahre alt ist und zehn Jahre lang in einer Christbaumkultur aufgezogen wurde. Von dort hat er dann nur noch wenige Kilometer bis zum Verkaufsort zurückgelegt.

Tipps vor dem Kauf

Ist der Baum am Verkaufsstand angelangt, wird er nicht nur von Bäuerinnen und Bauern nochmals unter die Lupe genommen. Auch jene, die sich auf der Suche nach dem perfekten Baum befinden, können mit einigen Tipps und Tricks ihren Wunschbaum nochmals prüfen. Durch ein Kratzen mit dem Fingernagel an der Unterseite des Astes kann schnell die Frische getestet werden. Die Rinde sollte sich leicht lösen, dann ist der Baum tatsächlich frisch. Beim Streichen mit der Hand sollten von den Ästen keine Nadeln abfallen und sie sollten glänzen. Matte Nadeln sind ein Indiz für alte Bäume. Wer jedoch all diese Schritte überspringen möchte, kann sich auch am ARGE-Logo der Niederösterreichischen Christbaumbäuerinnen und Bauern orientieren. Es ist ein Aushängeschild für wirklich frische Bäume und das direkt aus Niederösterreich.

Den perfekten Baum auch richtig lagern

Hat man seinen persönlichen Favoriten gefunden, ist es damit aber noch nicht getan. Auch nach dem Heimtransport sind einige Dinge zu beachten. So sollten zehn Zentimeter vom Stumpf des Baumes abgesägt werden. Den Baum im Wasser, windgeschützt, kühl und aufrecht aufbewahren. Beim geschmückten Baum ist ein Wasserkreuz empfehlenswert. So hat man länger Freude an seinem Christbaum, ohne lästige Nadeln fürchten zu müssen.

Herkunftsschleife garantiert Klimaschutz und Service

Wer den Umweltgedanken auch zu Weihnachten leben möchte, entscheidet sich für einen Christbaum aus der Region. Kurze Transportwege und eine nachhaltige Aufzucht der Bäume sind damit garantiert. Suchen Sie einfach und unkompliziert nach den Christbaumbäuerinnen und Bauern in Ihrer Nähe auf www.weihnachtsbaum.at.