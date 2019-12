Mit dem Christkind auf Tour durch das weihnachtliche Wien

Mit der Aktion „Das Christkind fährt Bus“ lässt sich die Wartezeit am 24. Dezember ideal überbrücken.Wer kennt es nicht: Kaum ein Nachmittag vergeht so langsam wie jener am 24. Dezember. Damit die Wartezeit auf die Bescherung für die gesamte Familie nicht nur rasch vergeht, sondern auch spannend verläuft, laden die Wiener Busunternehmen und die Austria Guides auch dieses Jahr wieder zu einer besonderen Aktion: „Das Christkind fährt Bus“, organisiert von der Fachgruppe Busse der Wirtschaftskammer Wien.

Bei der etwa einstündigen Rundfahrt – Abfahrt ist beim Burgtheater – gibt es nicht nur interessante Details über die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten zu erfahren, sondern auch spannende Geschichten rund um das Weihnachtsfest.

Am Ziel, dem Westbahnhof, angekommen, schmücken alle gemeinsam mit dem Christkind den Weihnachtsbaum. Natürlich dürfen auch kleine Geschenke für alle Kinder nicht fehlen; für die Erwachsenen gibt es das Friedenslicht in einer Laterne.