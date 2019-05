"Mirabai Ceiba" - das Mantra Duo in Wien!

Eine sanfte Stimmung erfüllt die Musik von Mirabai Ceiba. Die zarten Klänge von Harfe, Piano und Gitarre vermischen sich mit den einzigartigen Stimmen und Soundlandschaften von Angelika und Markus. Die Konzerte von Mirabai Ceiba sind Friedensbotschaften getragen vom festen Glauben des Duos, dass die Musik eine universelle Sprache ist, die unterschiedliche Völker, Kulturen und Traditionen vereinen kann. Eine musikalische Reise zwischen den Weltenliedern und spirituellen Mantra-Chants für Inspiration und Freude im Leben.

Ihr Album "Ocean“ wurde vom "New Age Reporter" als Best Vocal Album 2008 nominiert. Der Name Mirabai Ceiba drückt sowohl den indischen, wie auch den lateinamerikanischen Einfluss aus. Der Ceiba ist der heilige Baum Lateinamerikas, wo diese Bäume niemals gefällt werden, sondern wachsen können, bis sie besonders groß werden.

"Wir wünschen uns, dass unsere Musik, wie dieser Baum ist, tief verwurzelt mit Mutter Erde und Ästen, die sich hoch hinaus zu Vater Himmel erstrecken. Mirabai bedeutet für uns die Wanderschaft, die Hingabe, die Inspiration und all die verschiedenen Aspekte der Göttlichkeit".

In dem Film " Mantra - Sounds into Silence" sind "Mirabai Ceiba" eine der ProtagonistInnen (siehe Trailer).