Milch x Honig Festival - Tatort Oper

In ihrem neuen Programm entführt das ensemble minui an der Seite von Tatort-Schauspielern Christina Scherrer in die Welt des Verbrechens. Figuren aus den Opern Rusalka, Tosca, Der Rosenkavalier, Eugen Onegin, Elektra und La Boheme machen sich plötzlich selbstständig und verweben sich miteinander zu einer opernübergreifenden Geschichte über Liebe, Lust, Rache, Eifersucht und... Mord.