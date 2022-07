Michael Köhlmeier & Reinhard Haller

Reinhard Haller, geboren 1951, ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeut. Von 1983 bis 2017 Chefarzt der psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik Maria Ebene. Seit 1983 Gerichtsgutachter, u.a. in den Fällen Jack Unterweger, Bombenattentäter Franz Fuchs, Amoklauf von Winnenden, Amokfahrt von Graz.

1994 Habilitation an der Universität Innsbruck, 2003 Ernennung zum Universitätsprofessor.

Derzeit Lehrtätigkeit an der Medizinuniversität Innsbruck und Siegmund Freud Universität Wien, Psychiatrisch-psychotherapeutischen Praxis in Feldkirch.

Umfangreiche Vortrags- und Publikationstätigkeit mit mehreren Sachbuch–Bestsellern („Nie mehr süchtig sein“ „Das Böse“, „Die Narzissmusfalle“, „Die Macht der Kränkung“, „Das Wunder der Wertschätzung“, „Rache – gefangen zwischen Macht und Ohnmacht“)

Michael Köhlmeier, geboren 1949

Studium der Germanistik und Politikwissenschaft in Marburg an der Lahn, halbes Studium der Mathematik und Philosophie in Gießen

Verheiratet mit der Schriftstellerin Monika Helfer, Sohn Lorenz ist Maler, Tochter Paula war Schriftstellerin, sie verunglückte 2003 im Alter von 21 Jahren

Vorübergehend Gastgeber des Club 2 im ORF