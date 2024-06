Michael Dangl, Herbert Lippert & Clemens Unterreiner | THEATER IM PARK am 23. Juni

Ein musikalisches-literarisches Programm, das italienische Lebensfreude und mediterranes Lebensgefühl ausstrahlt. Texte und literarische Beiträge aus Michael Dangls Veröffentlichungen "Hymnos an den Süden" und "Orangen für Dostojewskij". Dazu musikalische Highlights aus italienischer Oper, Napoletanischen Kanzonen und italienischen Schlagern von Rossini, Tosti, de Curtis, Di Capua u.v.a. ("Torna a Surriento!", "Non ti scordar di Me", "Largo al factotum" aus Barbiere di Siviglia", "O sole mio"...)