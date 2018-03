Metallica: Drohnen, Wut und Leidenschaft

Auf Tour hat die Band aber neben ein paar der neuen Songs auch all das im Programm, was Fans seit Jahren an Metallica-Konzerten lieben: Hits wie „Master Of Puppets“, „Nothing Else Matters“ und „Enter Sandman“. Und natürlich wird auch die „WorldWired“-Tour, die Metallica am 31. März in die Wiener Stadthalle führt, wieder von einer spektakulären Show begleitet.