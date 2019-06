MEISTERKONZERTE auf BURG LOCKENHAUS

Auf dem Programm stehen Werke von Vivaldi, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Dvorak, Chopin, Debussy und J. Strauß. Die imposante Burg mit mittelalterlichem Flair ist seit über 30 Jahren ein Mekka für Kammermusikliebhaber. Hier gründete Gidon Kremer sein internationales Kammermusikfestival.

Lassen Sie sich in mittelalterliche Ritterzeiten entführen, genießen Sie Konzerte in herausragender Akustik in den historischen Mauern von Burg Lockenhaus und begeben Sie sich mit den Residenz-Solisten auf eine musikalische Zeitreise in die historischen Mauern des Templerritter-Ordens.

Die Residenz-Solisten

Die Münchner Residenz-Solisten, die sich aus Mitgliedern der Münchner Philharmoniker und des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks zusammensetzen, konnten in über 2000 Konzerten ihre hervorragende Qualität unter Beweis stellen.