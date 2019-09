Mein Computer macht das, was ICH will!

Welche Art von Kursen gibt es?

An mittlerweile 16 Standorten in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich bietet acodemy aufbauende Programmierkurse, die für Kinder ab dem Volkschulalter geeignet sind und die sich über ein ganzes Semester erstrecken. Weiters bietet man eigens konzipierte Programmierkurse und Workshops für Kindergärten und Schulen an, sowie zahlreiche Feriencamps, in denen neben dem Erwerb von Programmierkenntnissen auch Englisch oder Sport großgeschrieben werden. Mehr als 3000 Burschen und Mädchen haben sich so in den vergangenen Jahren wertvolle Kenntnisse angeeignet.