Maria Köstlinger & Jürgen Maurer

Mit Maria Köstlinger und Jürgen Maurer begibt sich eines der renommiertesten Schauspielerpaare Österreichs, umgeben von einigen der privatesten musikalischen Gedanken des großen Meisters, auf eine geheimnisvolle und gleichsam zutiefst romantische Reise durch die Musikgeschichte.

Florian Krumpöck, Klavier

Sonate für Klavier Nr. 9 in E-Dur op. 14/1

Sonate für Klavier Nr. 10 in G-Dur op. 14/2

Sonate für Klavier Nr. 11 in B-Dur op. 22



VORPROGRAMM

Bálint Nemeth, Tenor

Maximilian Flieder, Klavier

Unsterbliche Geliebte Op. 26, Op. 28

An die ferne Geliebte op. 98, Adelaide op. 46



In Zusammenarbeit mit der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Beginn: 18.30 Uhr

