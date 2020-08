Maria Happel & Sona MacDonald

Zwei Frauen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Die eine ist die kühle Schönheit aus preußisch-bürgerlichem Milieu, die andere ist die leidenschaftliche Exzentrikerin, die in den Straßen von Paris aufwuchs.

So bekannt die Biographien von Marlene Dietrich und Edith Piaf sind, so verwunderlich ist es, dass es erst vor kurzem durch das Stück "Spatz und Engel" ins öffentliche Bewusstsein gelangte, dass die beiden eine langjährige und innige Freundschaft verband. Diese Lesung, die als Vorläufer des erfolgreichen Stücks "Spatz und Engel" (bekannt als "Piaf/Dietrich - A Legendary Affair") konzipiert wurde, thematisiert die Geschichte dieser außergewöhnlichen Freundschaft in Originalzitaten der beiden Frauen und ihrer Wegbegleiter.



mit: Maria Happel und Sona MacDonald

Erzähler: Dirk Nocker

Piano: Philipp Jagschitz

Akkordeon: Milos Todorovski