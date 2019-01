J.Lo is back! Nach längerer Kinoabstinenz feiert der Superstar mit der Feelgood-Komödie MANHATTAN QUEEN eine triumphale Rückkehr auf die große Leinwand. Als ehrgeizige Powerfrau beweist sie hier mit unnachahmlichem Temperament, dass man auch in der Mitte des Lebens noch einmal richtig durchstarten kann. Passend dazu bereichert die Diva den Soundtrack mit „Limitless“ um einen grandiosen Popsong, der die positive Botschaft des Films auf den Punkt bringt: Glaub' an dich, alles ist möglich, ganz gleich, welche Hindernisse dir das Leben in den Weg legt! Und wer jetzt denkt, die Story bereits durchschaut zu haben, der wird auf angenehmste Weise überrascht. Denn hinter den schillernden Oberflächen lauern diverse Geheimnisse, deren Enttarnung MANHATTAN QUEEN zum Highlight für den nächsten Mädelsabend macht. Neben Jennifer Lopez glänzen KING OF QUEENS-Ikone Leah Remini als Mayas frech-frivole beste Freundin, THIS IS US- und GILMORE GIRLS-Star Milo Ventimiglia als ihr hinreißender Boyfriend sowie HIGH SCHOOL MUSICAL-Darling Vanessa Hudgens als J.Los undurchsichtige Konkurrentin.