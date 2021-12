Mama, Papa, das Land und die Leute

In zehn „Reportagen“, die von Bildern des bekannten Fotokünstlers Christian Jungwirth begleitet werden, berichtet der ehemalige Fernsehmoderator Klaus Edlinger von den Menschen und der Landschaft einer verhältnismäßig unbekannten Region. Er schreibt über Liebe und Sexualität in der ausgesprochen männlich dominierten Gesellschaft der 1950er-Jahre, über die Wirtschaft im Schatten des „Eisernen Vorhangs“, über die Kirche, den Fußball und die erste „ewige“ Liebe. Jeder seiner Kindheits-Reportagen stellt er Reflexionen aus dem Heute gegenüber.

Klaus Edlinger geht es nicht um nostalgische Verklärung oder um das Beweinen vergangener Zeiten. Er bekennt sich mit jeder Zeile zur Notwendigkeit der Veränderung, auch wenn es ihn, wie er sagt, Anstrengung kostet, deren Geschwindigkeit zu folgen.

„Ich bin ein Glückskind“, sagt der Autor. „Mein Leben ist nie durch einen Krieg gestört worden. Ich war nie ernsthaft krank. Mein ganzes Arbeitsleben lang hatte ich das Privileg, nur das tun zu dürfen, was ich tun wollte.“ In unendlich zarten und lächelnden Geschichten erzählt er über seine Kindheit und Jugend in „Maisopotamien“ – so nennt Edlinger das agrarische „Zwischenstromland“ zwischen Raab und Mur, in dem überwiegend Mais angebaut wird: „Alles war gelb, die Sonne, die Maiskolben, der Löwenzahn, der Raps, der Most, die Kürbisse, die Monstranz, die glitzernden Instrumente der Blasmusiker, die Lichtmess-Krapfen und die Finger der rauchenden alten Männer im Dorf.“