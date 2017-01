MAK-Ausstellung handWERK

Es ist die vielleicht unerwartetste Folge der um sich greifenden Digitalisierung: In Zeiten von Handys, selbstfahrenden Autos und für uns arbeitenden Robotern findet eine Rückbesinnung auf das Handwerk statt, auf seine lokale Verwurzelung und die besondere Qualität, die aus der liebevollen, bewussten Bearbeitung von Material entsteht. Es herrscht ein regelrechter Hype ums Handgemachte, sowohl in der Technologie-Szene (wo das dann „Maker Movement“ genannt wird) bis hin zum Luxus-Segment der Mode. Das Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien weist aber auf mehr hin: Auf die enge Verbindung von Kunst und Handwerk etwa, die ja insbesondere in Wien und seinen Werkstätten eine lange Tradition hat.

Foto: Stefan Rohner; Johanna Folkmann

Die Ausstellung

Die Ausstellung thematisiert „Tradiertes Können in der digitalen Welt“ und will eine Diskussion über die Bedeutung und Wertschätzung des Handwerks als wesentlicher Bestandteil der materiellen Kultur und der kulturellen Identität anstoßen.

Öffnungszeiten: Bis 9. April. Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, Di bis 22 Uhr. Jeden Dienstag 18 bis 22 Uhr: Eintritt frei

Nähere Informatioenen finden Sie unter www.kurier.at/handwerk!