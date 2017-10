„Mädelstrip“: Endstation Dschungel?

Goldie Hawn und Amy Schumer erleben als schräges Mutter Tochter-Team das Abenteuer ihres Lebens

Urlaub mit Mama? Für die frisch getrennte Emily Middleton (Amy Schumer) ist das die einzige Möglichkeit, die geplante Südamerikareise doch anzutreten. Was dann folgt, hätte sie sich allerdings nie träumen lassen! Twentieth Century Fox Home Entertainment präsentiert mit Oscar®-Gewinnerin Goldie Hawn und Komikerin Amy Schumer die neue actionreiche Komödie „Mädelstrip“ ab 26. Oktober als Blu-ray und DVD. Unter der Regie von Jonathan Levine („Die Highligen drei Könige“, „Mike and Dave Need Wedding Dates“) gehen die zwei Blondinen in Südamerika auf spannende Dschungeltour. Es kommt wie es kommen muss: Der entspannte Ausflug wird zum urkomischen Survival-Trip.

„Der Schwan hat gepupst“

Mutter, Tochter und derbster Humor! In „Mädelstrip“ geht das angesagte Komiker-Duo auf wilde Abenteuerreise in den tiefen Dschungel Südamerikas. Da bleibt kein Auge trocken! Während ihrer chaotischen Reise beweisen die beiden Hollywood-Größen Goldie Hawn und Amy Schumer, dass sie jede noch so unvorhersehbare Situation bravourös meistern. Können sie aber auch genauso leicht ihren Kidnappern entkommen?



Wer sich den etwas anderen Erlebnistrip mit starker Frauenpower digital anschauen möchte, kann „Mädelstrip“ als digitalen Download bereits ab dem 12. Oktober auf Portalen wie iTunes, Maxdome, Google Play, Xbox Video, Sony Playstation Entertainment Network, Amazon Video, Videoload, Juke, Chili und Rakuten TV erleben.

Paradies-Urlaub mit Hindernissen

Nachdem ihr Freund sie am Abend vor ihrem gemeinsam geplanten Urlaub verlässt, überzeugt die ungestüme Träumerin Emily (Amy Schumer) ihre übervorsichtige Mutter Linda (Goldie Hawn), mit ihr ins exotische Paradies zu reisen. Emily und Linda, beide völlig gegensätzlich, begreifen, dass das Beilegen ihrer Differenzen als Mutter und Tochter - auf unvorhersehbare und urkomische Art und Weise - der einzige Weg ist, dem unfassbar wilden Dschungelabenteuer zu entkommen, in das sie geraten sind.

Bonusmaterial auf DVD und Blu-ray