Lust auf Österreich Challenge zur Ferien-Messe Wien

Für die Teilnahme an der Lust auf Österreich-Challenge benötigt man ein Smartphone, mit dem Tracks in der Outdooractive App aufgezeichnet werden. Dafür ist eine kostenlose Registrierung erforderlich.

Der GPS-Empfang des Smartphones muss aktiviert sein, Ortungsdienste müssen erlaubt werden, damit in der App getrackt oder navigiert werden kann.

Die Tracks müssen in einer der qualifizierenden Aktivitäten aufgezeichnet werden und mindestens 10 Minuten lang sein.

Alternativ können auch Tracks, die auf kompatiblen Geräten unserer Partner aufgezeichnet wurden, mit dem Outdooractive-Konto synchronisiert werden. Eine Anleitung dazu findet sich hier.