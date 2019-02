"Looking for Europe" im Theater Akzent

Der französische Schriftsteller und Phillosoph Bernard-Henri Lévy unternahm eine Theaterreise durch 20 europäische Städte. Die Europawahl im Mai 2019 dient als Anlass, um sich mit der aktuellen politischen Situation zu beschäftigen, die in den 20 europäischen Städten vorherrscht. In einem Hotelzimmer in Sarajevo hält er einen 90-minütigen inneren Monolog über Europa.

Im Vorfeld des Stückes "Looking for Europe" wird das Publikum interaktiv aufgefordert, auf der Website lookingforeurope.eu Fragen zu stellen und mitzuerleben, wie Bernard-Henri Lévy diese in das Stück integriert und auf der Bühne beantwortet.

Das Stück wird in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt.