LIVE: Schick Sister & The Opus Band

Die Schick Sisters (ehemals Dornrosen) und die Opus Band lernten sich bei den legendären Opus Konzerten in der Grazer Oper kennen und beschlossen, ihre musikalische Zusammenarbeit fortzusetzen. Nach einem erfolgreichen Start mit ihrer Debütsingle „Good Or Bad" (wurde in der Sendung VERA präsentiert), veröffentlichen sie im März 2023 ihre nächste Hitsingle „So Simple".

Im Oktober 2023 werden die talentierten Schwestern erstmals gemeinsam mit der erfolgreichen Opus Band auf Österreichs Bühnen stehen und neben einigen adaptierten Opus-Hits und Schick Sisters-Songs auch ihre neuen Titel präsentieren. Ihr erstes gemeinsames Album wurde Anfang September 2023 veröffentlicht.

Aufgewachsen mit der "Zweitsprache Musik", beherrschen die Schick Sisters jedes Instrument mit bezaubernder Leichtigkeit und verzaubern ihr Publikum mit facettenreichen Stimmen. In Kombination mit der Opus Band, die für ihre ungezügelte Leidenschaft und Spielfreude bekannt ist, verspricht das Konzert ein unvergessliches Erlebnis zu werden.