Live erleben: New Work Experience 21

Es braucht neue Arbeitsmethoden – das hat sich spätestens mit der Corona-Krise ganz klar gezeigt. Was aber haben wir im vergangenen Jahr gelernt? Ist "New Work" jetzt gar das "New Normal"?

Die vierte Ausgabe der NEW WORK EXPERIENCE (NWX21), der Konferenz zur Zukunft der Arbeit widmet sich am 20. April 2021, ab 10:00 Uhr, der aktuellen gesellschaftlichen Debatte. Die Veranstaltung findet heuer in der Elbphilharmonie Hamburg statt, die Teilnahme daran ist digital.

Unter dem Motto "Make it work" zeigen Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Human Resources die aktuelle Entwicklung der New-Work-Bewegung auf, nehmen eine offene Bestandsaufnahme vor und geben einen Ausblick auf das, was uns nach der Krise erwartet.

Das NWX Programm bietet auch einen Blick hinter die Kulissen der Hamburger Elbphilharmonie.

Der KURIER verlost zwei Einzeltickets für die bereits ausverkaufte Konferenz, siehe Info unten.