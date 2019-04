Live-Comeback: Dido will singen, aber nicht tanzen

„Bei meiner Show geht es nur um die Songs“, sagt Dido. „Das hoffe ich jedenfalls. Denn wer kommt, um mich tanzen zu sehen, wird enttäuscht sein!“

15 Jahre lang war die Sängerin, die 2003 mit dem Hit „White Flag“ weltweit berühmt wurde, nicht mehr auf Tournee, wollte zu Hause bleiben, um bei ihrem heute acht Jahre alten Sohn Stanley zu sein. Mit dem eben veröffentlichten Album „Still On My Mind“ ist jetzt Schluss mit dieser Live-Pause. Und die Tournee führt die 47-Jährige auch nach Wien: Am 11. Mai tritt Dido in der Wiener Stadthalle F auf. KURIER-Leser können 1 x 2 Karten für dieses Konzert gewinnen.