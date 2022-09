Liebingsplatzl: Der Fotowettbewerb für das "Lust auf Österreich"-Magazin

Die Redaktion sucht wieder die schönsten, spektakulärsten, magischsten Orte Österreichs – diesmal im Winter. Ob ein schneebedeckter Bergrücken, ein zugefrorener See oder auch eine besonders schöne Ecke in einer Stadt, schicken Sie uns ein Foto Ihres Lieblingsplatzes und schreiben Sie uns ein paar Zeilen, warum der Ort für Sie so speziell ist.

Einige der schönsten Bilder werden im nächsten KURIER-Magazin Lust auf Österreich, das am 9. November erscheint, abgedruckt.

Senden Sie uns bitte ein E-Mail mit dem Betreff: Lieblingsplatzl an thema@kurier.at

Einsendeschluss ist der 17. Oktober.