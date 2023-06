Les Martyrs | 23. September 2023 im MusikTheater an der Wien

Ein Märtyrertod im Zentrum einer Opernhandlung: Zur Zeit der spätantiken Christenverfolgung steht eine junge Frau nicht nur zwischen zwei Religionen, sondern auch zwischen Ehemann und früherem Geliebten. Private wie weltanschauliche Umbrüche prallen aufeinander in einer Oper, die den riskanten Kontrast zwischen italienischem Belcanto und französischer Romantik wagt.

Die spektakuläre Tenorpartie übernimmt John Osborn, mit Jérémie Rhorer steht einer der renommiertesten Advokaten für historisch informierte Aufführungspraxis am Pult des RSO Wien. Regisseur Cezary Tomaszewski fokussiert sich in seiner Inszenierung auf die tragische Geschichte Armeniens, in der die Handlung angesiedelt ist.

Zu erleben ab 18. September im MusikTheater an der Wien im MuseumsQuartier.