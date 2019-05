Lebendig, bunt, verbindend – „Festival der Jüdischen Kultur“

PRIMO – Nach Primo Levis „Ist das ein Mensch“



Jacob Olesen, Regie: Enrico Caretta

Der italienische Chemiker und Schriftsteller Primo Levi (geb. 31. Juli 1919 in Turin, gest. April 1987 ebenda durch Freitod) schloss sich im Herbst 1943 dem antifaschistischen Widerstand, der Resistenza, an. Aufgrund ihrer militärischen Unerfahrenheit wurden er und seine Kameraden der Partisanengruppe im Dezember 1943 von faschistischen Milizen gefasst und im Februar 1944 nach Auschwitz deportiert. Als Chemiker verbrachte Levi elf Monate in Auschwitz bis zur Befreiung durch die Rote Armee. Durch Glück und Zufall entging er den Todesmärschen der vor der Roten Armee flüchtenden SS. Nach seiner Rückkehr nach Turin im Oktober 1945 begann er, seinen Erfahrungen in Auschwitz literarisch Ausdruck zu verleihen.



Donnerstag, 6. Juni 2019

19.30 Uhr

Agranerstudiobühne in der Walfischgasse 4, 1010 Wien