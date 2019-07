Last Minute Tickets für das ZAZ Konzert am Mittwoch, 31. Juli

Isabelle Geffroy ist nicht gerade das, was man einen "klassischen Senkrechtstarter" nennt. Erst mit knapp 29 Jahren veröffentlichte die Sängerin, die im Zusammenhang mit ihren musikalischen Aktivitäten ausschließlich unter dem schlichten Künstlernamen Zaz firmiert, in ihrer Heimat Frankreich ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Nachdem sie im Jahr zuvor völlig überraschend den "France Bleu / Réservoir Generation"-Talentwettbewerb gewonnen hatte, schoss das Album im Mai 2010 sofort auf Platz eins der französischen Albumcharts und hielt sich insgesamt 25 Wochen in der Hitliste. Kurze Zeit später war bereits die nächste Nummer Eins fällig: auch die belgischen Musikfans hatten sich Hals über Kopf in die Musik der charismatischen Chanteuse verliebt und machten "Zaz", das u.a. die Hitsingle "Je Veux" enthält, zum Erfolgsalbum des Sommers in ihrem Land.