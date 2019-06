LAST MINUTE: 5 x 2 Tickets für das GrooveQuake

Der Schlosspark Esterházy in Eisensatdt bietet die ideale Kulisse für eine laue Sommernacht. Am Freitag, 28. Juni wird dieser zum Schauplatz für einen Konzertreigen, der das Potenzial hat, für unvergessliche Gänsehautmomente zu sorgen. Das GrooveQuake vereint die Stilrichtungen Soul, Funk, Jazz, Blues, World und Electro zu einem Festival mit einer breiten muskalischen Ausrichtung. Moderne Tanzmusik in Kombination mit elektronischen Elementen, aber trotzdem in Verbindung mit tradtionellen Rhythmen aus Soul, Funk und Jazz – so das Credo des Konzertereignisses.