Alfredo Catalanis Oper „La Wally“ im Theater an der Wien

Die Lebensgeschichte der Portrait- und Blumenmalerin Anna Stainer-Knittel inspirierte Wilhelmine von Hillern 1873

zu dem Bestseller „Die Geier-Wally“, die Grundlage zu Alfredo Catalanis Oper „La Wally“. Sie beschreibt Wally als eine emanzipierte, starke junge Frau, die so gar nicht den Geschlechterklischees der damaligen Zeit entspricht. Ihr einziger Freund ist ein zahmer Geier, der allerdings beim Transfer des Romans in ein Opernlibretto verloren ging. Als ihr Vater sie verheiraten möchte, gehorcht sie

ihm nicht, sondern flieht in das Hochgebirge. Was folgt, ist eine Geschichte von Eifersucht, Liebe, und Mordgedanken, bei dem natürlich ein tragisches Ende nicht fehlen darf.