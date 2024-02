La Voix de Poulenc

Drei Werke von Francis Poulenc: Sinfonietta | La Dame de Monte-Carlo | La Voix humaine

Am 7. März steht in einem facettenreichen Konzert Francis Poulencs Musik ganz im Mittelpunkt. Den Auftakt bildet Poulencs 1947 entstandene geistreiche "Sinfonietta". Darauf folgend zeichnen zwei bewegende Frauenmonolge von Poulenc und Jean Cocteau starke Porträts: Die eine Frau flüchtet vor dem Lebens ins Casino ("La Dame de Monte-Carlo"), die andere kämpft in "La Voix humaine" am Telefon um die Liebe ihres Lebens.

Sopranistin Anna Caterina Antonacci (Bild) leiht den beiden Frauenfiguren ihre Stimme, begleitet vom Wiener KammerOrchester.