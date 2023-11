La finta giardiniera - Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Sieben Liebende/Verzweifelte begeben sich in drei Akten auf eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle. Wer gehört zu wem? Im Mittelpunkt steht Gräfin Onesti, die sich auf der Suche nach ihrem Ehemann als Gärtnerin Sandrina ausgibt. Der Hausherr Don Anchise hat jedoch ein Auge auf die Verkleidete geworfen. Was folgt ist ein Wirrwarr der Emotionen zwischen Tragik und Komik, leichtfüßig und aberwitzig inszeniert von Ring Award-Preisträgerin Anika Rutkofsky. Clemens Flick erweckt am Pult des La Folia Barockorchesters Mozarts Komödie zum Leben.