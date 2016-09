Mit Jerry Hermans Erfolgsmusical "La Cage aux Folles" verschafft Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger seinen Kammerspielen auch als Schauspieler einen fulminanten Start in die Saison. Michael Dangl brilliert in der Rolle der Dragqueen Zaza. Das ist Unterhaltung und Schauspielertheater auf höchstem Niveau.In den Kammerspielen gelingt das unter der präzisen Regie Werner Sobotkas bestens.



Echtes Schauspielertheater mit, von Simon Eichberger gut choreographierten, Transvestiten-Tanznummern.

Herbert Föttinger verleiht dem schwulen Nachtclubbesitzer Georges eine Art von Charme, der nicht nur auf das eigene Geschlecht wirken mag. Präzise, mit Schärfe zeigt er, dass er auch als Sänger bestehen kann. Lieder, die eigentlich mehr das Zeug zum sentimal-schwülstigen Schmachtfetzen haben, verwandelt er in Gesangs-Monologe. Das ist alles drin von Überzeugungskraft bis echter Wehmut. Michael Dangl verkörpert die Dragqueen Zaza mit Vevre. Er spielt nicht nur einen Mann, der eine Frau spielt, er verwandelt sich auch in eine, wenn es die Szene verlangt.



Auch die kleineren Rollen sind fabelhaft besetzt. Martin Niedermair als schwuler Butler ist ein Hammer. Niklas Abel gibt den Sohn von Georges als brav-biederen amerikanischen Schulabgänger, der sich eine bürgerliche Existenz aufbauen will. Alexandra Krismer und Peter Scholz gefallen als konservatives Paar.



La Cage aux Folles spielt es noch bis 25.9. in den Kammerspielen der Josefstadt. Mehr Informationen finden Sie unter www.josefstadt.org.