KURIER verlost 10x2 Tickets für Dr. Eckhart von Hirschhausen im Globe Wien!

Eckart von Hirschhausen hat seine Bühnenkarriere beendet, um sich mit seiner Stiftung Gesunde Erde - Gesunde Menschen der größten Gesundheitsaufgabe unserer Zeit zu widmen: der planetaren Gesundheit und dem Schutz unserer Lebensgrundlagen. Aber er hat ja deshalb den Humor nicht verloren. Und auch nicht die Freude an der Bühne. Deshalb kommt er - ganz ausnahmsweise - nach Wien. Es gibt viel zu Lachen, zum Staunen, zum Weitererzählen für alle Altersgruppen und Interessenlagen.

Das Wichtigste, das ein Einzelner heute tun kann, ist, nicht alleine zu bleiben. Deshalb kommt der Berliner Jazz-Pianist Christoph Reuter mit und bringt den ganzen Saal in Schwingung. Es ist schwer die Welt ehrenamtlich zu retten, solange andere sie hauptberuflich zerstören. Darüber kann man verzweifeln. Eckart von Hirschhausen empfiehlt: Lachen. Schlau machen. Mund aufmachen. Der Abend in Wien ist einer der ganz wenigen Gastspiele in Wien 2024. Wer es nicht mit eigenen Augen gesehen hat – mit welchen dann?