KURIER und Impulstanz: Gespräch und Vorstellung

Einen Klassiker der modernen Performance können Sie am 22. und am 24. Juli erleben: an diesen beiden Tagen zieht Maguy Marins exemplarische Arbeit „Umwelt“ ins Volkstheater ein. Ein kontroverses Stück, das bei seiner Uraufführung im Jahre 2005 für Furore gesorgt hat. Denn die französische Choreografin und Tänzerin war damals schon ihrer Zeit voraus. Ganz ohne Bewegungen wie "Fridays for future" macht sich die mittlerweile 70-jährige Gedanken um die Umwelt und die Zukunft des Planeten.

Am 24. Juli können Sie sich davon überzeugen, dass dieses Thema aktueller denn je ist. Beim vom KURIER-Redakteur Peter Jarolin moderierten KURIER-Gespräch mit Festivalleiter Karl Regensburger und Maguy Marin erhalten Sie eine Einführung in das Stück, das Sie im Anschluss bewundern können.