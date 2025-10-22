KURIER-Sonderführung - Cézanne, Monet, Renoir

Französischer Impressionismus aus dem Museum Langmatt

Erstmals in Österreich! Mit der Präsentation von mehr als 60 ausgewählten Werken aus der Sammlung des Museum Langmatt in Baden bei Zürich zeigt das Untere Belvedere bis 8. Februar 2026 eine der frühesten und zugleich umfangreichsten privaten Sammlungen des französischen Impressionismus in der Schweiz.

11. November 2025 | 16.30 Uhr | Unteres Belvedere | Rennweg 6 | 1030 Wien

Mehr Infos unter: www.belvedere.at