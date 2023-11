KURIER-Preview | House of Habsburg

Eine Tour durch 650 Jahre Herrschaftsgeschichte unter einem Dach.

Die House-of-Habsburg-Tour erz√§hlt in einzigartiger Weise vom Aufstieg und Untergang einer der m√§chtigsten europ√§ischen Herrschaftsfamilien des vergangenen Jahrtausends. In der Neuen Hofburg, jener kaiserlichen Residenz, die nie bezogen werden sollte, pr√§sentieren sich Geschichten von den Gr√ľnderv√§tern des Hauses Habsburg bis zu Sisi und geben Einblick in die Welt der Kaiser.