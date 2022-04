KURIER live Gespräch „Alles Theater“ mit ROMY-Preisträgerin Maria Happel

Die Festspiele Reichenau gehen nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause von 02. Juli bis 06. August in die neue Saison. Die heurige Spielzeit bringt mit Maria Happel auch eine neue Intendantin mit sich. Die Leiterin des Max Reinhardt-Seminars wurde als renommierte Künstlerin 2021 mit der ROMY ausgezeichnet.



Unter dem Motto "Alles Theater" gibt die neue Intendantin beim KURIER live Gespräch mit Kulturredakteur Peter Jarolin spannende Einblicke in die Theaterwelt und die Neuausrichtung der Festspiele Reichenau sowie das geplante Programm. Neben Fixpunkten wie "Frühlings Erwachen" und "Die Möwe" sollen vor allem auch junge Talente vor den Vorhang geholt werden.



Das KURIER live Gespräch mit Maria Happel und KURIER Redakteur Peter Jarolin findet am Donnerstag, 07. April um 19.00 Uhr in der MQ Libelle satt.