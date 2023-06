KURIER-Gespräch mit Marie Chouinard | ImPulsTanz

Moderiert von KURIER-Redakteur Peter Jarolin findet zur Produktion « M » von der Compagnie Marie Chouinard ein exklusives KURIER-Gespräch im Volkstheater am 14. Juli 2023 statt – in Anwesenheit von Marie Chouinard und Festivalleiter Karl Regensburger.

Tanzen, das bedeutet für Marie Chouinard den vollen Einsatz aller emotionalen und geistigen Bewegungen sowie der gesamten Körpermaterie und ihrer Dynamik. In dieser neuen Arbeit konzentriert sich die kanadische Star-Choreografin ganz besonders auf den Atem und die Stimme und nimmt damit ein Motiv, dem sie zuletzt vor über 30 Jahren in ihrem ersten Ensemblestück, Les trous du ciel, zentrale Bedeutung zugewiesen hatte, wieder auf. Für « M » verwandeln zwölf Tänzerinnen und Tänzer – allen voran die große Carol Prieur – die Geräusche ihrer Respiration in eine gleichsam kraftvolle wie zarte Soundpoesie. Ihre Hosen und Perücken sind knallbunt, ihr Tanz mit nacktem Oberkörper in den Klangwolken von Louis Dufort ist radikal durchlässig, ergibt sich völlig aus dem Atem. Chouinard bringt ein Hasardspiel zwischen Hauchen und Tönen, Irrsinn und Weisheit auf die Bühne, eine Suche nach einer neuen, gemeinsamen und fürsorglichen (Un-)Ordnung.