Kunstgenuss zum Frühstück | Mit dem KURIER zu "Albrecht Dürer"

Verlängerte Öffnungszeiten: Zwischen 16. Dezember und 6. Jänner hat die Ausstellung Albrecht Dürer täglich von 10 bis 19 Uhr sowie Mittwoch und Freitag bis 21 Uhr geöffnet (außer 24. und 31. Dezember).

An Feiertagen gelten die Öffnungszeiten des jeweiligen Wochentags. Am 24. Dezember 2019 hat das ALBERTINA Museum von 10 bis 14 Uhr geöffnet, am 31. Dezember von 10 bis 18 Uhr.